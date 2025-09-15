Demoras en 5 líneas de Rodalies sur por una incidencia técnica entre Garraf y Sitges (Barcelona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica en la infraestructura entre Garraf y Sitges (Barcelona) ha provocado este lunes cerca de las 17.15 horas demoras de unos 15 minutos en cinco líneas de Rodalies que realizan su trayecto hacia el sur de Catalunya, informan fuentes de Renfe a Europa Press.

Concretamente, se trata de la R2 Sud, la R14, R15, R16 y R17, y se trata de una incidencia en la señalización en las vías.

Técnicos de Adif están trabajando para resolverla.