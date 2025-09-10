Denunciado el camionero que este martes perdió la carga y creó retenciones en la AP-7 en Tarragona

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado al camionero que este martes perdió su carga en la AP-7 en Tarragona en dirección Barcelona, un hecho que provocó un accidente con una furgoneta y 4 turismos más implicados, lo que generó retenciones y el corte de la carretera durante horas.

Concretamente, la denuncia se debe a transportar la carga --unas vigas de hierro-- "mal asegurada" y porque el vehículo no cumplía con las condiciones técnicas, informa la policía catalana este miércoles en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los hechos sucedieron este martes a las 7.47 horas y la vía no volvió a la normalidad hasta las 15.15 horas aproximadamente, cuando se pudieron abrir todos los carriles tras retirar la carga.