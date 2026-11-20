Imagen de un momento del macrocontrol policial en la AP-7 en la Jonquera (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a 68 conductores profesionales tras un macrocontrol integral de transportes y seguridad en la AP-7 en La Jonquera (Girona) en el que han participado diferentes cuerpos de seguridad estatales y europeos, informan en un comunicado este viernes.

Se han identificado 39 vehículos y 133 personas, de las cuales 68 han sido denunciadas relacionadas con el transporte profesional y la seguridad vial, y se han detectado 23 infracciones en materia de transportes; tres denuncias por sobrepeso; una infracción relativa al consumo de drogas detectada en un control de conducción; un positivo en drogas y ningún positivo de alcoholemia.

En total, se han analizado 1.123 vehículos de transporte profesional con tecnología de control remoto de los tacógrafos digitales.

El dispositivo ha contado con la coordinación con la Autoridad Laboral Europea (ELA), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de Transportes y Movilidad y el Servei Català de Trànsit (SCT), y la participación de 95 mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y Vigilancia Aduanera.

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

En el ámbito de la seguridad vial, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha interpuesto 45 denuncias, de las cuales 28 a camiones por circular indebidamente por el carril izquierdo, ocho por utilización del teléfono móvil, dos por no utilizar el cinturón de seguridad, una por una estiba incorrecta de la carga y seis por otras infracciones.

Han efectuado 39 pruebas de alcoholemia, todas ellas con resultado negativo, y 39 pruebas de detección de drogas, con un resultado positivo.

En el marco de los controles de transporte y bienestar animal, han denunciado un transporte de 275 terneros por no disponer de un plan de contingencia y circular sin la correspondiente autorización.

OTROS CUERPOS

Los distintos organismos participantes han desarrollado actuaciones en sus respectivos ámbitos de actuación: la Policía Nacional ha identificado a 59 personas en controles de extranjería y la Guardia Civil ha controlado a 30 vehículos y 42 personas y ha detectado tres infracciones relacionadas con impuestos especiales.

Vigilancia Aduanera ha inspeccionado siete vehículos mediante sus sistemas de escaneo y, en el ámbito laboral, Trabajo ha inspeccionado nueve vehículos de empresas de transporte y ha detectado dos operaciones bilaterales sin la correspondiente declaración de desplazamiento.

TECNOLOGÍA

El dispositivo ha incorporado distintas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la eficacia de los controles, como básculas móviles de control del peso, sistemas de lectura automática de matrículas (ALPR), tecnología DSRC para el control remoto del tacógrafo digital del transporte profesional, los medios aéreos de la Unitat de Drons (UDRON) de Mossos, el helicóptero del Servicio SCT y el camión escáner ZBV.

Sobre la ubicación del control, han destacado que La Jonquera (Girona) es "una de las principales" puertas de entrada y salida del transporte internacional de mercancías entre la península Ibérica y el resto de Europa, con un volumen de 18.000 vehículos pesados que circulan diariamente.