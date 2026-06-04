Denunciados dos conductores por circular a 138 y 121 km/h en Vilanova de la Barca (Lleida)

Uno de los vehículos interceptados a una velocidad superior a la máxima permitida - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente el pasado lunes a dos conductores de 35 y 39 años como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial tras ser detectados a 138 y 121 km/h, respectivamente, en la C-13z en Vilanova de la Barca (Lleida), cuya velocidad máxima permitida era de 50 km/h.

Los dos coches fueron interceptados por un control policial sobre las 15.33 horas, donde también fueron denunciados administrativamente seis conductores más por exceso de velocidad, informan los Mossos este jueves en un comunicado.

En los últimos 15 días en las mismas vías diferentes controles en el municipio ha logrado denunciar administrativamente a 134 conductores por exceso de velocidad, después de que las autoridades locales de Vilanova de la Barca advirtieran de que no se respetaba la velocidad máxima al cruzar el municipio.