Denunciados penalmente 4 hombres en Alcarràs (Lleida) por pescar siluros con descargas eléctricas

Barca decomisada con la que pescaban los siluros - MOSSOS

LLEIDA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra denunciaron este lunes en Alcarràs (Lleida) a cuatro hombres por un presunto delito contra la fauna y la flora, y detuvieron a uno de ellos por tres órdenes judiciales, al pillarlos pescando siluros en el río Segre utilizando la técnica de descargas eléctricas, que consta como prohibida a pesar de que sea una especie invasora.

Un testimonio alertó a la policía de un grupo que podía estar pescando de forma ilegal y, al llegar, los agentes encontraron un vehículo y una furgoneta que circulaban por un camino al lado del río, informa la policía catalana en un comunicado este miércoles.

Al pararlos, abrieron la furgoneta y localizaron 25 siluros muertos, material de pesca y todos los instrumentos necesarios para la pesca eléctrica: dos baterías e inversores para transformar los 12 vatios de la batería en 220, así como cableado y pinzas para aplicar las descargas.

Mientras identificaban a dos hombres, los mossos vieron en el río una barca hinchable ocupada por dos personas, que también aplicaban estos medios "destructivos y no selectivos".

Al detenido le constaban tres órdenes pendientes de detención del año 2021 de los juzgados de Zaragoza por delitos contra la flora y fauna, contrabando de obras de arte y quebrantamiento de condena, y pasó a disposición judicial este martes.