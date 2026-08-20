Denuncian a una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa en Bescanó (Girona)

La excavadora y el camión con los que se vertían y cubrían los residuos - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a una empresa constructora y al propietario de una masia en Bescanó (Girona) por verter residuos de construcción sin tratar dentro de una antigua balsa de riego.

En un comunicado este jueves, la policía catalana ha explicado que la unidad de medioambiente se desplazó el 31 de julio a una masia en la población tras tener información y sospechas de que se estarían vertiendo residuos en una balsa de riego que posteriormente tapaban con tierra.

Los agentes vieron como en aquel momento había trabajando en la balsa de 415 metros cuadrados una máquina excavadora y un vehículo de transporte de residuos que hacía maniobras relacionadas con la aportación de materiales; los residuos prevenían de la construcción y demolición de plásticos, hierros y otros.

Inicialmente, los Mossos hicieron un seguimiento del camión que vertía los residuos y comprobaron cómo se marchaba de esa finca hacia una parcela de la población de Sant Gregori, donde cargaba más residuos y volvía a la masia, donde los descargaba dentro de la balsa.

SIN AUTORIZACIÓN

Los agentes identificaron a tres operarios que tenían establecidas unas funciones determinadas: uno de ellos transportaba los escombros y residuos hasta la finca, un segundo los repartía por la balsa, y un tercero los cubría con tierra para esconderlos.

Los Mossos comprobaron que, a parte, los transportes no disponían de ningún documento que especificara el origen y el destino de los residuos localizados.

La inspección determinó los residuos que se estaban enterrando por capas provenían de la construcción y que el propietario de la finca y de la balsa no tenía ninguna autorización municipal ni ningún proyecto técnico autorizado para rellenarla, y menos con residuos.

En el momento de la inspección se habían vertido aproximadamente seis camiones de residuos de construcción con un peso estimado de 64 toneladas, más tres camiones adicionales de tierra y barro para cubrir los residuos y no levantar sospechas.

INSPECCIONES ANTERIORES

Dado que los residuos se deben gestionar a través de un gestor autorizado y con los permisos pertinentes, se abrieron diligencias por posibles infracciones.

El día 11 de agosto los agentes hicieron una nueva inspección para verificar que realmente se habían retirado los residuos depositados.

Los Mossos han destacado que la finca ya había sido inspeccionada anteriormente por agentes de medioambiente dado que se habían localizado talleres mecánicos sin autorización y mala gestión de residuos que habían sido debidamente denunciados en su momento.