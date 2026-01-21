Derby Hotels Collection prevé superar los 90 millones de facturación en 2025, un 3% más

Archivo - El presidente de Derby Hotels Collection, Jordi Clos, y el director general, Joaquim Clos. - DERBY HOTELS COLLECTION - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Derby Hotels Collection, Jordi Clos, y el director general, Joaquim Clos, han anunciado que las previsiones de la compañía pasan por superar los 90 millones de euros en 2025, un 3% más que en 2024, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Lo han dicho en el marco de Fitur 2026, que se celebra en el recinto Ifema de Madrid hasta el próximo domingo, y donde han añadido que la compañía "ha conseguido volver a crecer, priorizando la exclusividad en espacios singulares y localizaciones preferentes".

En 2026, el grupo prevé presentar la renovación de Villa Real de Madrid y avanzar en la fase final de la reforma de The Caesar, ubicado en Londres, que tiene una inversión de 20 millones de euros.

Además, prepara una "actualización progresiva" del Claris Hotel & Spa y Suites Avenue LUXE Apartments en Barcelona, con el fin de mejorar las habitaciones y espacios.

Los directivos han explicado que, en 2025, la empresa ha tenido una ocupación media del 75% en sus hoteles de Barcelona, Madrid y Londres, con un total de 599.313 clientes alojados y 313.667 habitaciones vendidas.