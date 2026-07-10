Derecho y Relaciones Internacionales e Ingeniería aeroespacial, notas de corte catalanas más altas

Imagen de archivo - Estudiantes esperan para comenzar un examen de la Selectividad en el Campus Ciutadella de la UPF, en Barcelona - KIKE RINCON - EUROPA PRESS - Archivo

Este año ningún grado tiene una nota de corte de 13

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRES) -

Derecho y Relaciones Internacionales, Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales y Medicina son los grados con una nota de corte más alta en Catalunya, en un año en el que ningún grado tiene nota de corte de 13, informa la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat este viernes en un comunicado.

El doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es la nota de corte más alta en Catalunya, con un 12,972, y se trata de uno de los estudios que con menos de 40 plazas, ya que ofrece 20.

En cuanto a las notas de corte más altas en los centros de estudios que ofrecen 40 plazas o más, la lista la encabeza un año más el grado de Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales y máster universitario en Ingeniería Aeronáutica que se imparte en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con una oferta de 60 plazas y que tiene como nota de corte un 12,694.

La siguen Medicina (Campus Clínic de la Universitat de Barcelona) con un 12,685 para 200 plazas; Matemáticas (UPC) con un 12,552 y 75 plazas; Medicina (Universitat Pompeu Fabra) con un 12,534 y 64 plazas; y el grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico y máster en Ingeniería Industrial de la UPC y la UPF con un 12,508 y 50 plazas.

GRADOS CON MENOS DE 40 PLAZAS

En cuanto a las titulaciones con una oferta inferior a las 40 plazas, además de Derecho y Relaciones Internacionales de la UAB, están los grados de Física y Matemáticas de la UAB (con un 12,924) y de la UB (con un 12,812), ambos con 20 plazas.

Desde el Departament explican que la nota de corte depende del número de plazas que ofrece un grado y la demanda de estudiantes, y añaden que un estudio con nota de corte de 5 indica que han obtenido plazas "todos los alumnos solicitantes y aún dispone de vacantes".

MATRÍCULA

Los estudiantes asignados en primera preferencia deben hacer la matrícula de los estudios correspondientes entre el 14 y el 17 de julio según el plazo que establezca cada universidad; y los estudiantes que no hayan sido asignados en la primera preferencia deben ir consultando las sucesivas asignaciones.

La preinscripción universitaria es un sistema coordinado de distribución de los estudiantes que "garantiza la igualdad de condiciones" en el proceso de admisión en el primer curso de estudios de grado en las 7 universidades públicas catalanas (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG y URV) y la UVic-UCC.

El resto de universidades (URL, UIC, CEU-UAO y UOC) gestionan directamente este proceso, ya que "cada una establece su propio criterio de admisión de estudiantes".

ALUMNOS PRESINCRITOS

El número de estudiantes preinscritos en algunas de las 7 universidades públicas catalanas y la UVic-UCC ha sido de 59.653 solicitudes, y un 80,78% de ellos ya tiene plaza asignada en algunos de los estudios solicitados.

En cifras absolutas, son 48.185 estudiantes asignados, una cifra "muy similar" a la del año pasado (48.157): de estos, 6 de cada 10, un 60,53% (29.167) podrá estudiar el grado universitario en el centro que había elegido en primera preferencia.

Este año se ha ampliado la edad máxima para acceder a la reserva de plazas universitarias para estudiantes tutelados y extutelados hasta los 30 años, y ha habido 86 solicitantes y 82 asignados (22 mediante nota y 60 con reserva de plazas).