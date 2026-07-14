Derechos Sociales dice que el sector social catalán "agradece" el sistema de equiparación salarial

Moreno tras las declaraciones de este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha afirmado que el sector social de Catalunya "agradece" el nuevo sistema para la equiparación salarial entre el sector público y el privado impulsado por el Govern.

Lo ha declarado a Europa Press este martes tras la presentación del plan en las comarcas de Barcelona, que, con más de 500 asistentes presenciales y virtuales, ha servido para resolver "dudas" sobre el modelo.

En las comarcas de Barcelona, la medida impactará sobre 2.568 servicios gestionados por 297 entidades que ofrecen 94.648 plazas, de las cuales 73.836 forman parte de servicios sociales públicos.

"SISTEMA COMPARTIDO"

La iniciativa del Govern, pactada con patronales, CC.OO. y UGT, contempla incrementar las tarifas que la Generalitat paga a las entidades en función de si estas se comprometen a aumentar más o menos los salarios de sus trabajadores.

"Es un sistema compartido, analizado en base a estudios de la situación del sector social y que, por la experiencia que tenemos, está teniendo muy buena acogida por parte del sector. Por lo tanto, confiamos en que funcionará", ha dicho.

Moreno ha explicado que la recepción "ha sido buena", aunque todavía existen dudas operativas sobre cómo o qué salarios hay que justificar, o dónde hay que enviarlos, algo que han tratado de resolver con la sesión de este martes.

600 MILLONES DE EUROS EN 4 AÑOS

Con este sistema, el Govern prevé una inversión de 600 millones de euros en 4 años (150 anuales) para incrementar progresivamente el salario de 120.000 trabajadores del sector social catalán.

"Habitualmente se nos decía que no se podían incrementar los salarios porque la Generalitat no pagaba, no ponía recurso. Ahora los hemos puesto. Y por lo tanto, ahora empresas y sindicatos tienen que hacer su trabajo", ha afirmado.