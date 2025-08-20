Desalojadas unas 15 personas de una finca en Badalona (Barcelona) al colapsar el forjado de un piso

Una mujer ha caído del primer piso a la planta baja, y ella y un menor están heridos menos graves

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 15 personas han sido desalojadas este miércoles de un edificio de viviendas en la calle Mare de Déu de Lorda 101 de Badalona (Barcelona) tras el colapso del forjado del primer piso, han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press.

Según ha adelantado 'Tot Badalona', el desprendimiento se ha producido sobre las 10.47 horas, tras lo que se ha procedido a evacuar el edificio, que es una finca con 12 viviendas.

Como consecuencia del hundimiento, una mujer mayor ha caído del primer piso a la planta baja, y ella y un menor han resultado heridos menos graves y han sido atendidos por el Sistema d'Emergències Médiques (SEM).

La mujer ha sido trasladada al Hospital Germans Trias i Pujol --Can Ruti-- de Badalona, han detallado las mismas fuentes.

Los bomberos han enviado al Grupo de estructuras colapsadas, han cortado los suministros del edificio y han acompañado a los vecinos de la finca a recoger sus pertenencias.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Badalona ha explicado que atenderán a las personas afectadas en el Centre Cívic de la Salut y el alcalde, Xavier García Albiol, ha asegurado que "lo más importante es que no hay que lamentar víctimas".