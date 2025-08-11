Desalojado el CEM Horta (Barcelona) por la emisión de gases tóxicos tras una mezcla de químicos

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre Esportiu Municipal (CEM) Horta, en Barcelona, ha sido desalojado este lunes a mediodía tras detectarse una emisión de gases tóxicos por una mezcla errónea de productos químicos en la sala de máquinas, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé', hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) y de los Bombers de Barcelona después de que el club activara los protocolos de seguridad por riesgo químico.

Los hechos se han producido en una sala de máquinas que se encuentra ubicada en el subterráneo del centro deportivo, donde un operario ha vertido por error cloro en un depósito para ácido, según el mismo medio.

Los gases tóxicos sólo han afectado a los dos operarios que se encontraban en el lugar y que han sido trasladados en estado leve por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Por su parte, los Bombers han contenido la fuga y han procedido a la limpieza y ventilación del centro, que previsible reabrirá mañana, según han señalado las fuentes consultadas.