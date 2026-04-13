Desalojado sin incidentes el Ateneu Popular de Vallcarca, en Barcelona

Agentes de los Mossos d'Esquadra acceden al Ateneu Popular de Vallcarca, en Barcelona, desalojado este lunes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ateneu Popular de Vallcarca, ubicado en la avenida de Vallcarca 91 de Barcelona, ha sido desalojado sin incidentes este lunes por la mañana.

El desalojo ha comenzado sobre las 10 horas y en el dispositivo policial han participado agentes de orden público y de seguridad ciudadana del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Después de que la policía y la comitiva judicial recuperaran el espacio, en cuyo interior no había nadie pese a que desde el Ateneu se había convocado un 'desayuno de resistencia', la propiedad ha procedido a realizar trabajos para evitar una nueva ocupación.

En el exterior se han concentrado una cincuentena de personas, que han mostrado su rechazo al desalojo del Ateneu, que desde 2010 funcionaba como un espacio asociativo y cultural.

La concentración ha obligado a suspender la circulación de la línea 27 de bus en la avenida Vallcarca y a cerrar uno de los accesos al Metro.