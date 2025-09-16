Desalojados 13 vecinos en Sallent (Barcelona) por un derrumbe parcial en un edificio

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

13 vecinos de Sallent (Barcelona) han sido desalojados por el derrumbe parcial en un edificio de un piso sobre otro, de los cuales se han rescatado a 2 personas atrapadas que han resultado ilesas este martes sobre las 00.40 horas.

Además de las maniobras para rescatar a las personas afectadas, los Bombers de la Generalitat han investigado para descartar a otros posibles afectados, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Afirman que el edificio afectado presenta daños estructurales y que los edificios contiguos no, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 5 dotaciones del cuerpo.