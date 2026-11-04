Desalojan a 80 vecinos de un edificio de Badalona (Barcelona) por grietas en el techo de un piso

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han desalojado este miércoles a 80 vecinos de un edificio de la calle Covadonga de Badalona (Barcelona) por la aparición de grietas en uno de los pisos que comprometían la seguridad de la finca, han informado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

La evacuación se ha llevado a cabo tras recibir un aviso a las 12.28 horas, y posteriormente técnicos municipales y el Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) de los bomberos han inspeccionado el bloque y han encontrado "más daños de consideración".

Será necesaria una reforma del edificio para que los 20 pisos del bloque vuelvan a ser habitables, y los bomberos han acompañado a los vecinos para que recojan sus pertenencias hasta poder volver a sus casas.