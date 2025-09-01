Desarticulada una red que captaba migrantes para explotarlos laboralmente en restaurantes

Intervención de la Guardia Civil en Torredembarra, Tarragona y Arganda del Rey (Madrid) - GUARDIA CIVIL

Eran explotados en negocios de su propiedad en Torredembarra (Tarragona)

TARRAGONA, 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han detenido a 10 personas como presuntas integrantes de una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, principalmente en restaurantes de Torredembarra (Tarragona).

La red se dedicaba a captar a migrantes potencialmente vulnerables, les trasladaba a España, y les explotaba laboralmente en restaurantes de su propiedad en la localidad tarraconense.

Las detenciones se han realizado durante el mes de julio en Torredembarra, Tarragona y Arganda del Rey (Madrid), ha informado en un comunicado el Ministerio del Interior este lunes, y han sido puestos a disposición judicial ante los Juzgados de Instrucción de El Vendrell (Tarragona).

La operación policial se inició en 2023, y en abril de 2024 ya se realizaron entradas y registros en distintos domicilios que resultaron en la detención de los principales responsables de la organización criminal, de la que se han detenido, en total a 22 personas.

En abril de 2024 se liberó a 25 personas, de un total de 57 potenciales víctimas, se les ofreció asistencia por parte de entidades especialistas en trata y explotación laboral, y durante estos meses se han analizado los objetos intervenidos, así como la documentación de los detenidos.