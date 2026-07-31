Desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo 'indoor' de marihuana en Tarragona y Barcelona

Agente de la Guardia Civil en el operativo - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo 'indoor' y a la distribución de marihuana en Tarragona y Barcelona tras detener a 8 personas, entre ellas los principales responsables de la organización.

En la fase final de la operación, el cuerpo realizó 8 entradas en los domicilios donde llevaban a cabo su actividad, en Reus, Riudoms, El Catllar, Calafell, Vila-seca (Tarragona), Vilafranca del Penedès y Cubelles (Barcelona), explica en un comunicado este viernes.

En ellas, los agentes desmantelaron 2 plantaciones 'indoor' e incautaron más de 2.000 plantas de cannabis, 3.404 kilos de cogollos y 1.045 de griffa, 25.320 euros en efectivo, un arma corta de fuego, un machete y diversos elementos para el cultivo de la marihuana.

Todos los detenidos eran hombres, de nacionalidad extranjera y de edad comprendida entre los 29 y los 65 años, y tras la intervención fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de la plaza 2 de Reus (Tarragona).

Están acusados de numerosos delitos, entre ellos delitos contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y falsedad documental, y uno de ellos por quebrantamiento de condena, añade la Benemérita en el comunicado.