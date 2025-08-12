Desarticulado un grupo criminal por robos por valor de 100.000 euros en empresas de Catalunya

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 8 hombres como presuntos autores de robos con fuerza, daños y pertenencia a grupo criminal por saquear cajas fuertes de empresas de Catalunya y llevarse herramientas por valor total de 100.000 euros, han informado en un comunicado este martes.

La investigación comenzó después de que el 14 de julio se registrara un robo en una empresa de Granollers (Barcelona) en el que se había seguido el mismo patrón que en otros sucesos: en fin de semana y con la nave vacía de trabajadores los ladrones habían saboteado el suministro eléctrico para inutilizar las cámaras y las alarmas para acceder al interior y abrir la caja fuerte con una radial.

Durante la investigación los policías corroboraron que se trataba de un mismo grupo criminal e identificaron a los integrantes, que ya habían estado relacionados en el pasado con robos similares en Girona.

Por el 'modus operandi', les atribuyen de 6 robos ocurridos en el mes de julio en empresas de Granollers, La Garriga, Viladecans y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y Mollerusa (Lleida) en los que sustrajeron dinero o herramientas de alto valor económico y en uno de ellos; en uno de ellos, el de Viladecans, se llevaron 700 portátiles por valor de 60.000 euros.

Finalmente, el 7 de agosto los Mossos efectuaron una entrada y registro en Tordera (Barcelona) donde detuvieron a los 8 miembros que presuntamente conformaban el grupo criminal y en el domicilio localizaron herramientas, radiales, guantes de trabajo, gorras, ordenadores, teléfonos y otros elementos que los relacionan con los hechos.

El material recuperado tiene un valor en el mercado que supera los 100.000 euros, pero teniendo en cuenta los daños provocados en las naves forzadas el daño patrimonial asciende hasta los 170.000 euros.