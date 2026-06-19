Desconfinan Canapost y los bomberos siguen con 18 dotaciones en el incendio de Forallac (Girona)

Incendio declarado en Forallac (Girona)
Incendio declarado en Forallac (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 19 junio 2026 18:07
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GIRONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha levantado el confinamiento del núcleo de Canapost (de 17 personas) después de que un incendio en Forallac (Girona) este viernes por la tarde obligara a activar 20 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que se han reducido a 18 al poder frenar el avance del flanco izquierdo.

Dos de las dotaciones son aéreas y los bomberos siguen trabajando con agua y tractores de campesinos, informa el cuerpo en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio ha empezado sobre las 15.50 horas y el confinamiento se ha decretado sobre las 17.

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