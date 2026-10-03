Desconvocada la manifestación por la vivienda en L'Hospitalet (Barcelona) este sábado por lluvia

Decenas de personas participan en una asamblea del Sindicat de Llogateres para promover una huelga general, a 2 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha desconvocado la manifestación por el derecho a la vivienda prevista para este sábado a las 19 horas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a causa del episodio de lluvias que afecta a Catalunya.

Según ha informado en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, el sindicato ha convocado una nueva manifestación para este lunes 5 de octubre a las 19 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona.

"Parece que hoy las lágrimas de rentistas asustados por la huelga general nos impedirán hacer la manifestación", han añadido.