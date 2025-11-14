Desconvocadas todas las huelgas de noviembre en el tranvía de Barcelona tras lograr un acuerdo

Archivo - Varias personas salen de un tranvía - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajados del tranvía de Barcelona han decidido este viernes desconvocar las huelgas previstas para los días 17, 21 y 28 de noviembre, tras llegar a un acuerdo con la empresa sobre el convenio colectivo.

"Para que haya convenio necesitamos unas semanas todavía, pero huelga no va a haber, a no ser que se tuerza la negociación durante el camino", ha explicado el miembro del comité de empresa de Trambaix UTE, Daniel Juan Bernabeu, en declaraciones a Europa Press.

Ha detallado que aún falta cerrar algunos asuntos en los que no están "tan distanciados", aunque el cobro de dietas, el elemento principal que bloqueaba la negociación, se ha resuelto con un acuerdo.

Tras cerrar todos los flecos que quedan, el comité de empresa empezará a redactar el nuevo documento.

Los trabajadores del tranvía hicieron una única jornada de huelga el pasado 31 de octubre, y realizaron una asamblea el pasado 10 de noviembre, cuando estaba prevista la segunda jornada.