Descubren en Girona el esqueleto de cría de tapir "más completo" de Europa, de 4 millones de años

Trabajos de excavación del esqueleto de 'Tapirus arvernensis' recuperado en el yacimiento del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella - GERARD CAMPENY - IPHES

GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de excavación en el yacimiento del Camp dels Ninots, en Caldes de Malavella (Girona), han recuperado el esqueleto de cría de tapir "más completo" de Europa, de aproximadamente un año de edad y que vivió hace cerca de 4 millones de años.

Conservado en gran parte en conexión anatómica, el ejemplar constituye el esqueleto juvenil "más completo conocido en Europa" y representa una oportunidad para profundizar en el conocimiento del crecimiento y desarrollo de los tapires europeos del Plioceno, informa este martes el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes).

El hallazgo se ha producido durante la campaña de excavación dirigida por el Iphes-Cerca y, con este nuevo ejemplar, se elevan a 7 el número de individuos de tapir recuperados hasta ahora, correspondientes a diferentes edades y sexos.

Esto convierte al yacimiento del Camp dels Ninots en el "principal referente internacional" para el estudio del 'Tapirus arvernensis', una de las últimas especies de tapir que habitaron Europa: los ejemplares adultos recuperados hasta ahora indican que se trataba de grandes hervíboros de cuerpo robusto y dimensiones actuales a las de los tapires actuales.

El investigador del Iphes-Cerca y codirector de las excavaciones, Bruno Gómez de Soler, ha asegurado que la recuperación de un individuo tan joven permite empezar a reconstruir con un nivel de detalle poco habitual el ciclo vital completo de esta población y es "muy poco habitual" en el registro fósil.

"Este ejemplar nos permite profundizar en aspectos prácticamente desconocidos hasta ahora, como el desarrollo esquelético, el ritmo de crecimiento o la biología de las primeras etapas de vida de los tapires europeos del Plioceno", ha dicho.

La campaña de este año en el yacimiento finalizará el próximo 18 de junio y moviliza a una quincena de profesionales de disciplinas como la geología, la paleontología, la biología, la arqueología y la conservación y restauración, así como a estudiantes del máster en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.