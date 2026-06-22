Desestimada una denuncia de sindicatos por el "colapso" en Urgencias del Hospital del Mar

Archivo - Fachada del Hospital del Mar, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción 9 de Barcelona no ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el Sindicat de Sanitat de Barcelona, la CGT y la Federació de Treballadors de Catalunya-Intersindical (FTC-IAC) por el "colapso" del servicio de Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona y la relación con el fallecimiento de al menos 3 personas mientras esperaban en diciembre, atribuyendo un delito de abandono colectivo.

En la denuncia contra la Conselleria de Salud y el Consorci Mar Parc de Salut, los sindicatos señalaban que el 9 de diciembre se llegaron a acumular en Urgencias 170 pacientes, cuando la capacidad es de 110, y que 64 de ellos superaron las 24 horas y uno estuvo 159 horas, produciéndose el deceso de una paciente de 82 años tras una espera de 40 horas, y que el 13 de diciembre se produjeron otros dos decesos de pacientes de 92 y 93, después de 70 y 58 horas de espera, respectivamente.

En el auto, consultado por Europa Press, el juez ha afirmado que los hechos relatados en la denuncia "no tienen, en modo alguno, encaje en el tipo penal" descrito en el artículo 409 del Código Penal ya que no describe ninguna actuación específica y de concreto funcionario o autoridad pública que suponga el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público.

El juez ha asegurado que "no hay ninguna conducta descrita que integre el concepto de abandono en sentido literal ni actuaciones dolosas de personas concretas, y lo que se pretende es una investigación totalmente prospectiva especialmente prohibida" en el derecho penal.

El ministerio fiscal informó interesando en la inadmisión de la denuncia y el archivo de las actuaciones por cuanto que los hechos que se hacen constar en la denuncia "no presentan apariencia delictiva alguna ni son constitutivos del tipo penal invocado".

Ante ello, el juzgado ha inadmitido a trámite la denuncia interpuesta por no revestir los hechos relatados en la misma relevancia penal, acordándose el archivo de las actuaciones.

Los sindicatos que interpusieron la denuncia han mostrado su "absoluta indignación y rechazo" a la decisión judicial, han subrayado que estaba fundamentada en una base fáctica, han defendido la labor de los trabajadores del centro, han lamentado que se esté protegiendo una ineficiencia sistémica y han anunciado que interpondrán recurso.