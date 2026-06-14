Un desfile de cultura popular ante la Sagrada Família celebra la inauguración de la Torre de Jesús

Celebración con gigantes ante la Sagrada Família por la inauguración de la Torre de Jesús - SAGRADA FAMÍLIA

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un desfile de cultura popular con un centenar de participantes y un 'cercavila' de 'gegants' ha recorrido diversos puntos de Barcelona este domingo, con final en la basílica de la Sagrada Família, como celebración de la inauguración de la Torre de Jesús y el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El desfile ha empezado delante de la Casa Batlló con una actuación musical y los parlamentos institucionales y, posteriormente, se ha dirigido hacia La Pedrera, donde se han incorporado nuevos 'gegants', entre ellos el gigante de Antoni Gaudí de la Colla de Geganters de Riudoms, informa la Sagrada Familia en un comunicado.

En la intersección del paseo de Sant Joan y la calle Rosselló se han unido algunos 'gegants' representativos de Barcelona como los Gegants de la ciutat, del Pi, de Santa Maria del Mar y de la Sagrada Familia, y la gigante Violant d'Hongria ha hecho entrega de un ramo al gigante de Gaudí.

El recorrido ha culminado ante la fachada del Naixement de la basílica, donde se han concentrado todos los participantes.

La celebración ha terminado con una ofrenda floral a la tumba de Antoni Gaudí en la cripta de la basílica, con la participación del presidente de la Coordinadora de Geganters de Barcelona, el jefe de 'colla' de los Gegants de la ciutat y el de los Gegants de la Sagrada Familia.