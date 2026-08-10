Desmantelada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en Barcelona y Tarragona

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BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres mediante coacciones y deudas en las provincias de Barcelona y Tarragona, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

La investigación comenzó después de que una mujer relatara que había sido captada en Colombia y que, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad económica, un hombre le había ofrecido un empleo como teleoperadora y, posteriormente, le había propuesto trasladarse a España para encargarse de una casa de citas a cambio de un salario mensual de 6.000 euros.

Si bien inicialmente le dijeron que ella sería la encargada de gestionar las citas y cobrar el importe de los servicios, una vez en España le comunicaron que no desempeñaría el trabajo prometido, sino que ejercería la prostitución para saldar una deuda de 4.000 euros que había contraído por los gastos de desplazamiento.

Al igual que otras mujeres en su misma situación, la víctima fue obligada a permanecer disponible las 24 horas del día, sin poder salir del inmueble, a aceptar todas las prácticas sexuales solicitadas por los hombres y a entregar la mitad del importe de los servicios para amortizar la deuda.

REGISTROS

Por estos hechos, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Castelldefels (Barcelona) y Reus (Tarragona) y, durante los registros se ha intervenido dinero en efectivo, documentación relacionada con la actividad investigada, así como teléfonos y ordenadores con información de interés para la investigación.

Asimismo, se ha podido acreditar la existencia de una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberar a cinco mujeres consideradas víctimas de prostitución coactiva que estaban siendo explotadas por la organización criminal desarticulada.