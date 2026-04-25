Desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de marihuana y armas en Lleida

LLEIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 12 hombres, de entre 25 y 73 años, relacionados con un grupo criminal vinculado al tráfico de armas y marihuana en la demarcación de Lleida, después de la explotación de la investigación llevada a cabo por los agentes el pasado martes día 21, con la intervención de diversas armas largas y cortas, tanto neumáticas como de fuego y el desmantelamiento de tres plantaciones interiores de marihuana.

Según ha explicado el cuerpo en un comunicado este sábado el caso se remonta al último trimestre del 2025, cuando los investigadores empezaron a recoger indicios que apuntaban a la existencia de un entramado afincado en Lleida dedicado a la gestión de plantaciones de marihuana en diferentes ubicaciones de la ciudad y, en el caso de algunos miembros, la venta de armas y munición fuera de circuitos legales.

La investigación de los Mossos permitió acreditar que el grupo contaba con una estructura estable, jerarquizada y coordinada, orientada a la comisión reiterada de delitos, con una cúpula claramente diferenciada y, al mismo tiempo, se ha acreditado que eran intermediarios en la compra y venta de armas de fuego, habitualmente utilizadas por grupos criminales.

En un segundo escalón el grupo contaba con diversos facilitadores de logística para alimentar el negocio y también contaban con 'jardineros', encargados del mantenimiento y la vigilancia de las plantaciones, la mayoría de las cuales ubicadas en fincas en las afueras de Lleida.

El dispositivo policial del pasado martes contó con la presencia de investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Policia Científica y Canina, así como equipos de asalto de Arro y Brimo y el apoyo aéreo del helicóptero Hèlix y efectivos de seguridad ciudadana y Tedax.

1.300 PLANTAS LOCALIZADAS

En las dos naves investigadas se localizaron un total de 1.300 plantas en plantaciones activas de marihuana en diferentes estadios que contaban con la instalación típica de este tipo de delitos y conexiones fraudulentas a la red eléctrica.

Por lo que respecta a las armas, los agentes intervinieron un total de 15 armas largas y cortas neumáticas de diferente potencia y un arma de fuego corta de calibre 22, además de diversas piezas de otras armas y munición metálica y semimetálica, que se han enviado a la Unidad Central de Balística para su estudio.

Además, en una de las ubicaciones se encontró una granada de la Guerra Civil sin carga explosiva y 5.100 euros en metálico, y en el conjunto de las entradas se realizaron 8 detenciones y se localizó y detuvo a otros 4 miembros del grupo en Lleida, Cambrils (Tarragona), Sabadell y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que pasaron a disposición judicial el 23 de abril.