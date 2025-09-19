Desmantelado un punto de venta de drogas en Montcada i Reixac (Barcelona) con 3 detenidos

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un punto de venta de drogas en Montcada i Reixac (Barcelona) y han detenido a un hombre de 41 años y dos mujeres de 47 y 40, respectivamente, por un presunto delito de tráfico de drogas, informan en un comunicado este viernes.

La investigación se inició a principios de septiembre al detectar un constante tráfico de personas en torno a un domicilio del barrio de Mas Rampinyo, además de que algunos testigos vieron el lanzamiento de pequeñas bolsas por la ventana de un piso a la calle.

Por ello, el 17 de septiembre se llevó a cabo el registro y se localizaron 2 kilos de speed, 150 pastillas de MDMA y diversas dosis de sustancias preparadas para la venta, así como dinero en efectivo y material relacionado con el tráfico de drogas; finalmente, los tres arrestados han pasado a disposición judicial este viernes.