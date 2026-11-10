Desmantelados 4 cultivos de marihuana en la región policial de Girona con 12 detenidos

Cultivo de marihuana desmantelado en Maçanet de la Selva - MOSSOS

GIRONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 3 y 5 de noviembre a 8 hombres y 4 mujeres por su presunta relación con cuatro cultivos de marihuana que fueron desmantelados en tres viviendas y en un anexo de una nave industrial en Lloret de Mar, Anglès, Llagostera y Maçanet de la Selva (Girona), informan en un comunicado.

Fueron cuatro investigaciones independientes y la primera, en Lloret de Mar, se saldó con 410 plantas de marihuana y 775 gramos de cogollos incautados, donde fueron detenidas dos personas.

En Anglès se intervinieron 200 plantas en fase de crecimiento y fue detenida una mujer tras una entrada y registro el 4 de noviembre con apoyo de la Arro y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), si bien el mismo día también fue arrestado otro hombre.

El operativo en Llagostera se llevó a cabo el 5 de noviembre y fueron detenidas 4 personas tras desmantelar una plantación de 524 esquejes de marihuana y 66,5 kilos de cogollos.

Por último, en Maçanet de la Selva, las sospechas de un posible cultivo por la Policía Local precipitaron una entrada y registro horas más tarde con agentes de la Arro y de USC, en cuyo inmueble se intervinieron 245 plantas y 2,9 kilos de cogollos con 4 detenidos.