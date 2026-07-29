Desmantelan una plantación interior de marihuana con 1.600 plantas en Constantí (Tarragona)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación interior de marihuana con 1.600 plantas en Constantí (Tarragona) y ha detenido al principal investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, tras una denuncia anónima.

El cultivo tenía un "pleno" funcionamiento y estaba bien equipado, con muchas plantas de cannabis listas para su recolección, empaquetado y distribución, y se incautaron 1.671 plantas de marihuana, 18,95 kilos de cogollos de marihuana, además de material técnico valorado en miles de euros, informa en un comunicado este miércoles.

Durante la entrada y registro el individuo trató de huir por los tejados de los inmuebles contiguos, y le pudieron detener por la actuación policial y también la colaboración de vecinos.