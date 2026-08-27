El despacho Molins & Parés asume la defensa del aficionado del Barça detenido en Elche

Archivo - Aficionados con una estelada con los colores del FC Barcelona, en una imagen de archivo - AFP7 - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El despacho Molins & Parés ha asumido la defensa del menor de edad, aficionado del Barça, que portaba una estelada y que fue detenido por la Policía Nacional en los alrededores del estadio Martínez Valero, en la previa del partido de Liga disputado en Elche el pasado domingo, han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado el diario 'Ara', la familia del menor ha decidido aceptar la cobertura jurídica que le ha ofrecido el FC Barcelona, que asumirá el coste de la defensa.

En un comunicado el lunes, el club blaugrana lamentó que "una vez más, agentes de la Policía requisaran banderas esteladas a aficionados" y recordó que se trata de un símbolo legal y su exhibición constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión y no puede ser considerada, por sí misma, una incitación al odio o a la violencia.

El club alegó que el procedimiento de detención contra el aficionado fue "desproporcionado y careció de la necesaria congruencia y oportunidad en el uso de la fuerza" y se puso a disposición del detenido y de su familia para ofrecerles el apoyo que pudiesen necesitar.

El FC Barcelona ha suspendido el homenaje a los campeones del mundo al considerar que "no se da en el contexto y en el momento más apropiado" y llevará a cabo un acto de exaltación de la estelada este jueves.