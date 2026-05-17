Despiden a un trabajador del Hospital de Salt (Girona) tras una investigación por acoso sexual

GIRONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha despedido a un trabajador del Hospital Santa Caterina de Salt después de una investigación por un presunto caso de acoso sexual, según ha avanzado el 'Diari de Girona' y ha confirmado este domingo Europa Press.

En un comunicado, el IAS explica que en noviembre de 2024 los responsables de la unidad de psiquiatría detectaron una posible situación de acoso entre profesionales, por lo que se activó el protocolo para la prevención, investigación y gestión del acoso sexual o por razón de sexo de la entidad.

Después de la investigación de una empresa externa se resolvió que los hechos constituían diferentes faltas, algunas leves y otras "muy graves", por lo que se decidió el despido de un trabajador en este último caso.

Según ha publicado el 'Diari de Girona', "al menos una decena de afectadas" han relatado episodios de comentarios machistas y homófobos, tocamientos y un clima laboral de abuso de poder.

El IAS explica que una vez finalizados los expedientes sumarios contrató a una empresa especializada en procesos restaurativos para acompañar al servicio en la reparación del daño, con participación voluntaria por parte del personal, y expresan su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y la "tolerancia cero" ante cualquier situación de acoso.