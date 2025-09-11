Despliegan un gran retrato del Rey boca a bajo en del acto político de la ANC en Barcelona. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR han terminado el acto político tras la manifestación por la Diada de Catalunya desplegando un gran retrato del rey Felipe VI boca abajo.

En su discurso este jueves, previo a desplegar la imagen, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ya había criticado al monarca por su discurso del 3 de octubre de 2017, 3 días después del 1-O.

"Con su 'a por ellos' proclamó y dió impunidad a las fuerzas de ocupación para salvar su absurda unidad de España", y los manifestantes han lanzado gritos de 'Fora el Barbó' (Fuera el Borbón).