Despliegan en una playa de Barcelona una lona con el retrato de Hind Rajab, niña tiroteada en Gaza

Despliegue de una lona de 1.000m2 con el retrato de la niña fallecida en Gaza, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Hind Rajab fue una niña palestina asesinada por Israel durante el genocidio en Gaza en enero de 2024. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de la ONG internacional Avaaz han desplegado este jueves en la playa del Somorrostro de Barcelona una lona de más de 1.000 metros cuadrados con la imagen de Hind Rajab, una niña de 6 años que murió tiroteada por el ejército israelí junto a su familia cuando intentaban salir de Gaza hace 2 años.

En el acto, al que ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha intervenido la madre de Hind, que ha asegurado que no solo quiere dibujar una imagen en la arena, sino "dibujar una conciencia, dibujar una postura, dibujar un nombre que ni el mar ni el tiempo podrán borrar".

"Su nombre se ha convertido en un llamamiento. Su imagen se ha convertido en testigo. Su inocencia se ha convertido en la denuncia de un mundo que guarda silencio", ha añadido.

SAJA KILANI

La historia de Hind queda recogida en la película 'La voz de Hind' --nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa y dirigida por Kaouther Ben Hania-- cuya actriz protagonista, Saja Kilani, ha estado presente.

Kilani ha asegurado textualmente que la voz de Hind Rajab ha viajado a través de fronteras, de idiomas, de océanos: "Barcelona, que hayáis elegido venir y estar aquí es prueba de que es necesario hablar su idioma, no es necesario lucir como ella, no es necesario compartir su pasaporte para estar del lado de la humanidad".

AVAAZ

La miembro de Avaaz Patricia López ha explicado que no es solo de un acto de conmemoración, sino de "reivindicación", y ha dicho que el objetivo es que el mundo responda, por fin, a la llamada de auxilio de los niños y niñas palestinos, en sus palabras.

"A diferencia de lo que pasó con Hind, que llamó y no supimos responder a su llamada de auxilio, lo que queremos ahora es que la comunidad internacional por fin actúe", ha apuntado.

La activista ha dicho que buscan también "reavivar la conversación sobre Gaza" ya que, textualmente, el genocidio no ha terminado y las masacres continúan.