Detectadas 84 infracciones en 7 centros estéticos en Blanes y Tossa de Mar (Girona)

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GIRONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Girona detectó el pasado martes 84 infracciones en 7 centros estéticos inspeccionados en Blanes y Tossa de Mar (Girona), ha informado este lunes en un comunicado.

El dispositivo, que contó con el apoyo de la Policía Local de Blanes y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "tenía como objetivo comprobar el cumplimiento de la normativa fiscal, sanitaria, laboral y de consumo, así como garantizar la protección de los trabajadores y los clientes".

Durante las inspecciones se constató que todos los establecimientos presentaban irregularidades relacionadas con normativas como la ley de contrabando, la regulación de productos cosméticos y la legislación de salud pública.

Entre las deficiencias detectadas, los agentes localizaron productos no declarados o introducidos sin cumplir los requisitos legales, cosméticos con sustancias no autorizadas y artículos sin etiquetado adecuado, lo que dificulta su trazabilidad y puede suponer un riesgo para los consumidores.

Por su parte, la Policía Local de Blanes levantó 15 actas por infracciones administrativas en materia de comercio, consumo y salud pública, y los productos intervenidos han quedado a disposición de las autoridades competentes.