Detectados 13 nuevos casos de PPA en Catalunya, todos en la zona de alto riesgo

Archivo - Imagen de archivo de un jabalí - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de la detección de 13 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de alto riesgo esta semana: 8 en El Papiol, 2 en Sant Feliu de Llobregat, 2 en Sant Cugat del Vallès y 1 en Barcelona.

De las 448 muestras analizadas esta semana, 435 han resultado negativas, mientras que las positivas representan un 2,91% del total, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Desde el inicio del brote, el 28 de novembre, se han detectado 297 casos positivos de los 3.677 jabalíes analizados en 19 municipios: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal y Barcelona.

Durante la última semana se han capturado 450 jabalíes en la zona infectada, por lo que las capturas ascienden a 4.590, y la Generalitat estima que fuera de la zona afectada se han capturado 26.587 jabalíes en lo que va de año, ya que en abril y mayo no se realizan batidas.

Además, hasta el momento se han instalado 26 trampas y 34 'pig brigs' y para evitar la salida o entrada de jabalíes dentro de las zonas restringidas, se han ejecutado 320 kilómetros de cierres.