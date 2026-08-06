Detectan parásitos "potencialmente patógenos" en la red trófica marina de la Antártida

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GIRONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) ha detectado una diversidad de parásitos "potencialmente patógenos" en la red trófica marina de la Antártida, informa el CEAB en un comunicado este jueves.

Se han descubierto en los estómagos de peces antárticos y entre ellos se encuentran microorganismos marinos de los géneros Bonamia, Minchinia, Haplosporidium, Hematodinium, Gadixcellia o Ichthyophonus, grupos con una "amplia distribución geográfica" que incluyen especies responsables de enfermedades en peces, crustáceos o moluscos de relevancia ecológica y comercial.

El hallazgo revela que estos microorganismos forman parte de la biodiversidad presente en las redes tróficas antárticas y "refuerza la necesidad de comprender su impacto en estos ecosistemas sometidos al cambio global".

La investigación, publicada en 'Environmental DNA', ha identificado 242 señales moleculares de parásitos a partir del análisis del contenido estomacal de dos especies de peces antárticos y "amplía de forma significativa el conocimiento sobre la biodiversidad parasitaria marina del continente blanco, especialmente en lo que respecta a los protistas/eucariotas microscópicos".

El equipo ha podido cruzar la abundancia de cada parásito con la de sus posibles hospedadores, en particular moluscos y crustáceos que forman parte de la dieta, para detectar asociaciones consistentes en las muestras analizadas: este análisis ha permitido proponer asociaciones potenciales concretas entre los parásitos detectados y especies de hospedadores, "hasta ahora no descritas en la Antártida".

El descubrimiento ha sido posible con técnicas de metabarcoding de ADN, que permiten identificar cientos de organismos a partir de los restos microscópicos de ADN presentes en una única muestra.