Detenida una mujer por 14 robos con fuerza en armarios de un gimnasio de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 49 años por acometer 14 robos con fuerza en armarios de un gimnasio del distrito de Sant Martí, en Barcelona, por valor de más de 5.300 euros.

Entre el 14 de julio y el 10 de agosto habría sustraído de los armarios dinero en efectivo, pertenencias, ropa y dispositivos electrónicos, informa Mossos en un comunicado este sábado.

La sospechosa fue identificada después de que un agente fuera de servicio fuese requerido por una trabajadora del gimnasio, ante sospechas de que la detenida habría manipulado las cadenas para hacerse con el contenido de los armarios.

La investigación ha situado a la detenida en el gimnasio en todas las fechas y franjas horarias de los hechos y se ha comprobado que, en la mayoría de casos, salía del gimnasio más cargada de lo que había llegado.

La mujer fue detenida el 22 de septiembre y ya ha pasado a disposición judicial, tras un registro a su domicilio en el que se localizaron una cincuentena de objetos presuntamente sustraídos, entre los cuales teléfonos móviles, auriculares, carteras, relojes, bolsas de mano y documentación de algunas de las víctimas.