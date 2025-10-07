Detenida una mujer en Mollerussa (Lleida) por robar joyas en la casa donde trabajaba

LLEIDA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Mollerussa (Lleida) a una mujer de 57 años por presuntamente robar joyas y monedas de oro por valor de 9.000 euros en la casa donde trabajaba como empleada doméstica, así como a otro hombre de 64 por receptación de estas, informan en un comunicado este martes.

La mujer, arrestada el pasado jueves, estaba relacionada con otro robo similar en 2022, en este caso en una casa donde solo trabajó dos días, donde robó el material y lo vendió a un joyero de la misma comarca.

Los familiares de la víctima sospecharon desde un primer momento de ella, pero ante la intimidación de ella y su marido, no lo denunciaron, pero finalmente los mossos la han arrestado y ya ha prestado declaración ante el juez, mientras que la detención del joyero ha quedado sin efecto tras haber declarado en comisaría y deberá personarse ante el juez cuando sea requerido.