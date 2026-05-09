Detenida una mujer por robar joyas valoradas en 4.000 euros en casa de un anciano en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra de Nou Barris (Barcelona) detuvieron el pasado 6 de mayo a una mujer de 19 años acusada de un robo con violencia e intimidación en el domicilio de un hombre de 90 años, de donde sustrajo joyas valoradas en unos 4.000 euros tras ganarse previamente su confianza, informa un comunicado de los Mossos.

El suceso se inició el pasado 17 de enero cerca del paseo de Fabra i Puig, donde dos mujeres abordaron a la víctima ofreciéndose para realizar tareas domésticas como excusa para localizar su vivienda y volver horas más tarde para llevar a cabo el robo.

Días después, una de las autoras contactó telefónicamente con el anciano bajo el falso pretexto de devolverle las joyas, pero las sospechosas huyeron al ver que la víctima no estaba sola.

En el operativo de localización realizado el 6 de mayo, la policía detuvo a la principal investigada y recuperó más de una docena de joyas durante el registro de su domicilio, las cuales están siendo analizadas para ser devueltas a sus dueños.

En el marco de la investigación, los agentes han identificado a otra mujer que también podría estar relacionada con los hechos.