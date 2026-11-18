Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado a una mujer de 35 años por presuntamente robarle un anillo a una anciana de 86 años, que fue asaltada por la ladrona en el interior de un edificio en Valls (Tarragona), informan en un comunicado este miércoles.

La mujer mayor fue trasladada a un centro hospitalario por el SEM por lesiones de carácter leve y las primeras gestiones policiales permitieron obtener una imagen detallada de la presunta autora y de su dirección de huida.

Posteriormente fue localizada en la estación de tren de Valls, donde al detectar la presencia policial, se deshizo de un objeto que los Mossos confirmaron que era la joya, que posteriormente fue devuelta a su dueña y la detenida pasó a disposición judicial este lunes.