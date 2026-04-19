Detenidas dos personas por vender drogas relacionadas con el 'chemsex' en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona detuvieron el pasado jueves a dos hombres de 39 y 45 años en Barcelona, en los distritos del Eixample y Sants-Montjuïc como presuntos autores de un delito contra la salud pública por vender drogas relacionadas con el 'chemsex'.

Los investigados, uno de los cuales acumulaba 15 detenciones por tráfico de drogas, se dedicaban a la distribución de estas sustancias habitualmente asociadas a encuentros sexuales, han informado los Mossos en un comunicado este domingo.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, después de la detención de un hombre por parte de agentes de la Guàrdia Urbana de l'Eixample, al que le fueron intervenidas diversas cantidades de drogas y, fruto de la detención, se constituyó un equipo conjunto de investigación integrado por ambos cuerpos que permitió localizar un punto de venta muy concurrido en un piso del distrito.

Los detenidos, que pasaron a disposición judicial este sábado, utilizaban el alquiler de viviendas de uso turístico y temporal para estancias cortas de entre 3 y 4 días, tiempo en el que distribuían las drogas desde los inmuebles.

REGISTRO

Coincidiendo con las detenciones se realizaron diversas entradas y registros en dos domicilios en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y Sants-Montjuïc, así como en un trastero del Eixample y se intervinieron más de 250 gramos de metanfetamina, 233 gramos de ketamina, 213 gramos de mefedrona, más de 91 gramos de pastillas de éxtasis, 53 gramos de tusi y más de 17 gramos de MDMA.

Además, se encontraron más de 23 gramos de cocaína, 346 gramos de cristal, 4 litros de GHB, 19 botes de poper, 9 pastillas de LSD, 5 básculas de precisión y herramientas de manipulación y dosificación de sustancias, así como 27.825 euros en efectivo.