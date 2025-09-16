Detenidas 2 jóvenes por un presunto robo con violencia a una menor en Santa Coloma (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes de 19 y 20 años por presuntamente cometer un robo con violencia e intimidación a una menor ocurrido la madrugada del martes pasado en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Sobre las 02:30 horas del 9 de septiembre, las dos arrestadas supuestamente abordaron a la chica, que se encontraba en el parque de Can Zam, y la amenazaron con una navaja y le sustrajeron el DNI y el teléfono móvil, informan en un comunicado.

Ese mismo día, sobre las 13:30 horas, una patrulla de seguridad ciudadana paró a dos chicas ya que, al ver a los agentes, salieron corriendo, las cuales llevaban encima el DNI y el teléfono de la víctima, por lo que se las detuvo como presuntas autoras del delito.

Tanto la documentación como el teléfono fueron devueltos a la víctima.

Las detenidas pasaron el pasado jueves 11 de septiembre a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de la localidad barcelonesa.