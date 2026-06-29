Detenidas 4 personas por transportar 92,5 kilos de cápsulas de adormidera en L'Aldea (Tarragona)

Coche en L'Aldea (Tarragona) con 4 bolsas de cápsulas de adormidera - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 4 personas en L'Aldea (Tarragona) como presuntos autores de un delito contra la salud pública al transportar 92,5 kilos de cápsulas secas de adormidera, conocida como la planta del opio, en el vehículo en el que viajaban.

Los agentes encontraron la sustancia en un punto de verificación fiscal establecido en el área de servicio Baix Ebre, en la autopista AP-7, la cual escondían en 5 bolsas opacas de grandes dimensiones en los asientos traseros y el maletero, explica la Benemérita en un comunicado este lunes.

Ante la elevada cantidad intervenida, las características de la misma y la presencia de una báscula de pesaje en el vehículo, la Guardia Civil determinó que el caso podía ser incompatible con el autoconsumo, por lo que procedió a investigar a los 4 ocupantes e intervenir su cargamento.