Detenido por una agresión sexual en Sant Joan de les Abadesses (Girona) y herir a la víctima

GIRONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la madrugada de este jueves en Ripoll (Girona) a un hombre de 30 años por presuntamente agredir sexualmente a una mujer de entre 40 y 50 años en Sant Joan de les Abadesses (Girona), a quien también hirió con un arma blanca, a la espera de que el informe médico indique el alcance de las lesiones.

Según ha avanzado 'ElCaso' y ha confirmado Europa Press a través de fuentes policiales, los mossos recibieron el aviso sobre las 21.00 horas y la detención se produjo cerca de las 06.00 en Ripoll.

El hombre, al que no le constan antecedentes penales, asaltó a la víctima y la agredió sexualmente sin penetración, si bien las mismas fuentes indican que le realizó diversos tocamientos.

Además, también se le arresta por retención ilegal, ya que no la dejó escapar durante los presuntos hechos, que se dieron en la calle.

Finalmente, los mossos tienen abierta una investigación para tratar de esclarecer los hechos.