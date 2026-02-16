Detenido en Alicante tras agredir y dejar muy graves a madre e hija en Calella (Barcelona) en enero

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Onil (Alicante) y de la Guardia Civil detuvieron este sábado al presunto agresor de 24 años que dejó en estado muy grave a una madre y su hija --que era su expareja-- en un domicilio de Calella (Barcelona) el pasado 8 de enero; ambas fueron trasladadas al hospital, donde la hija todavía sigue ingresada.

Según informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este lunes, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió la investigación e identificó al hombre como presunto autor de los hechos, y tras establecer un dispositivo para detenerlo, el sospechoso se había fugado, por lo que se emitió una orden de busca y captura.

La policía local de Onil lo pudo identificar y lo detuvieron tras comprobar la orden de detención judicial vigente en relación con una doble tentativa de homicidio.

El hombre está a la espera de ser trasladado a Catalunya y pasar a disposición del juzgado de Arenys (Barcelona), que lleva la causa.

La agresión se produjo sobre las 15 horas en el interior del domicilio familiar, a donde acudieron dotaciones de la policía catalana y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron de urgencia a ambas mujeres a un centro hospitalario.