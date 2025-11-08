Detenido el autor de 60 robos con fuerza en trasteros del Baix Llobregat (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 37 años como presunto autor de 60 robos con fuerza en trasteros de comunidades de vecinos de Sant Joan Despí, Cornellà y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

La investigación se inició a finales de septiembre, cuando la policía tuvo conocimiento de varios robos con fuerza que se producían de noche en estas localidades, informan los Mossos este sábado en un comunicado.

Los denunciantes coincidían en que siempre encontraban las puertas de los trasteros forzadas de forma violenta y que del interior habían sustraído objetos de diverso valor, como bicicletas, patinetes, pequeños electrodomésticos y herramientas.

La inspección permitió obtener el perfil policial de un primer sospechoso, que actuaba siempre en solitario y que accedía mediante la fuerza a las comunidades de vecinos y, a continuación, saqueaba los trasteros.

El ladrón era muy activo y mientras los agentes recababan pruebas para su detención se produjeron nuevos robos en Sant Joan Despí y Cornellà, mientras que en octubre amplió sus robos hasta Sant Feliu de Llobregat, con el mismo modus operandi.

Los investigadores identificaron como autor a un hombre, sin domicilio conocido, al que le constaban antecedentes policiales por varios delitos, muchos de ellos de la misma tipología.

En un dispositivo nocturno el pasado martes, le detuvieron en las cercanías de una comunidad de vecinos en Sant Joan Despí y, cuando lo cachearon, le encontraron encima las herramientas empleadas para forzar los accesos a los edificios y las puertas de los trasteros, por lo que lo detuvieron y pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Sant Feliu de Llobregat.