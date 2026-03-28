Detenido en Barcelona por estafar más de 5.200 euros haciéndose pasar por agente inmobiliario

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido 'in fraganti' a un hombre de 21 años en Barcelona por dos delitos de estafa por valor de más de 5.200 euros haciéndose pasar por agente comercial de una empresa de compraventa de inmuebles.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado este sábado, el hombre fue detenido en el paseo de Verdum de Barcelona, no contaba con antecedentes penales y pasó a disposición judicial el pasado 24 de marzo.

El detenido contactaba con personas con necesidades de vivienda haciéndose pasar por agente comercial y disponía de un perfil en redes sociales donde subía y compartía ofertas de pisos y casas que, supuestamente, tenía en cartera.

Ofrecía viviendas a precios asequibles fuera de mercado y enseñaba fotografías y videos a las víctimas, y si estas solicitaban ver los pisos buscaba pretextos para no enseñarlos.

El hombre pedía una paga y señal que podía oscilar entre los 1.000 y 2.000 euros en concepto de reserva y, una vez los tenía, rompía relación con las víctimas, una forma de operar mediante la cual estafó 4.000 euros a dos víctimas en el barrio de Nou Barris de Barcelona y 1.200 euros a otra víctima en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).