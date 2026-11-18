Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría General de Policía Judicial y la Oficina de Enlace francesa acreditada en Barcelona han detenido en la capital catalana a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades de Francia por presuntamente matar a golpes de bastón a un mendigo en París a principios de mes.

Los hechos ocurrieron en la capital francesa a principios de noviembre, cuando el detenido, observado por varios testigos, golpeó en el cráneo en reiteradas ocasiones y con fuerza a un indigente que se encontraba acampando en vía pública, produciéndole múltiples fracturas craneales que le terminaron ocasionando la muerte, informa el cuerpo policial en un comunicado.

Según testigos entrevistados, el presunto homicida huyó del lugar, y las investigaciones posteriores permitieron determinar que había viajado en autobús rumbo a España, presumiblemente con la intención de abandonar más tarde el territorio europeo.

Tras su huida a España, ya en Barcelona, fue detectada su presencia y detenido por los agentes de la Policía, ya que existían indicios de que podía acudir a una oficina a obtener un pasaporte para salir de Europa.

El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia.