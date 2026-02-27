Detenido en Barcelona por matar a su padre en Italia y simular su secuestro en enero

Mossos y policía italiana tras detener al presunto autor - MOSSOS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), en colaboración con la policía italiana, han detenido este viernes por la mañana a un hombre en Barcelona por su presunta relación con la muerte de su padre, del que fingió un secuestro en enero, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la víctima fue asesinada el 23 de enero en un apartamento de Milán, donde viajó con su hijo para una visita de negocios, y tras semanas de investigación, la policía italiana ha concluido que el hijo fue el responsable.

Padre e hijo viajaron ese mismo día a la ciudad italiana, para acudir a una cita de negocios con unos empresarios interesados en invertir en su empresa, y los investigadores han determinado que el viaje no fue más que una trampa ideada por el hijo.

Nada más llegar al apartamento, unos hombres retuvieron a ambos, los maniataron y cubrieron el rostro con unas bolsas de ropa y los separaron, y el padre fue obligado a realizar una transferencia de 250.000 euros en criptomonedas.

Posteriormente, el hombre fue arrojado desde la ventana del apartamento, una acción que la policía italiana atribuye directamente al hijo de la víctima, ya que era la única persona que en ese momento se encontraba con él en el interior.