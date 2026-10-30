Detenido en Barcelona otro joven vinculado a canales de Blocus por disturbios del sábado 24

Disturbios en Barcelona convocados por Blocus - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes en Barcelona una segunda persona vinculada a canales de Blocus que convocaron los graves disturbios del pasado sábado 24, lo que eleva a tres los arrestos realizados en las últimas 48 horas por estos hechos.

Fuentes de la policía catalana han explicado a Europa Press que se trata de un joven de 18 años que acaba de ser arrestado.

Este arresto se une a la detención del menor de 17 años en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) este jueves también vinculado a estos canales, y a la de otro menor de 16 ese mismo día en Bellmunt d'Urgell (Lleida) que es el presunto creador y administrador de uno de esos canales.