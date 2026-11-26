Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a uno de los presuntos implicados en una trama criminal dedicada a la modalidad delictiva 'Rip Deal', en la que bajo la apariencia de una operación comercial ventajosa, los delincuentes recurrían a diferentes artificios para sustituir el dinero auténtico por otro ficticio o sin valor, consumando así el engaño.

Preparaban minuciosamente cada encuentro, recreando escenarios y condiciones que transmitían a las víctimas una falsa sensación de seguridad y confianza, informa el cuerpo en un comunicado este jueves.

La investigación se inició en el marco de una operación policial desarrollada en Barcelona durante el mes noviembre, en la que participaron conjuntamente unidades de Policía Judicial de la ciudad condal y la Brigada de Policía Judicial de Alcobendas (Madrid), tras la denuncia de una víctima que manifestó haber sufrido la sustracción de aproximadamente 460.000 euros de una aplicación de compraventa de criptomonedas.

MODUS OPERANDI

Los investigados conseguían intervenir en el proceso de las operaciones económicas, de manera que las cantidades de dinero que la víctima creía estar ingresando en su wallet (cartera o monedero digital) eran desviadas directamente a otra bajo supervisión de los responsables, sin llegar en ningún momento a estar bajo control de la víctima.

Para mantener el engaño, los estafadores manipulaban la información que aparecía reflejada en la aplicación, haciendo creer a la víctima que cada nueva cantidad de dinero introducida se sumaba al saldo del que supuestamente disponía.

De esta forma, conseguían generar una apariencia de normalidad en las operaciones y prolongar el fraude, mientras los fondos eran transferidos a los monederos gestionados por la organización criminal.

Este procedimiento se apoyaba en la falsificación de la información visualizada en la aplicación, mostrando un saldo ficticio que aumentaba progresivamente con cada ingreso realizado por la víctima.

Sin embargo, las cantidades reflejadas no se correspondían con fondos reales, ya que el dinero nunca llegaba al monedero que esta creía estar utilizando.

De este modo, los investigados conseguían mantener la confianza de la víctima, que continuaba realizando aportaciones económicas convencida de que su saldo aumentaba, mientras los estafadores se apropiaban de las cantidades ingresadas.

DISPOSITIVO EN BARCELONA

La investigación permitió tener conocimiento de que la organización pretendía llevar a cabo una nueva estafa contra otra persona, siguiendo el mismo procedimiento utilizado anteriormente.

Ante esta circunstancia, la Policía Nacional estableció un dispositivo en Barcelona, donde tendría lugar el encuentro con la potencial víctima, dirigido a identificar al responsable y evitar la consumación de un nuevo fraude.

Las gestiones policiales permitieron identificar a uno de los principales responsables de la organización criminal, y finalmente los agentes procedieron a su detención, justo cuando se encontraba manteniendo una reunión con la que podría haberse convertido en una nueva víctima, frustrando la operación que los investigados pretendían llevar a cabo.